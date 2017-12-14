Госдума не стала сокращать число нерабочих праздничных дней

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Депутаты нижней палаты парламента в ходе заседания отклонили в первом чтении законопроект, которым предлагается сократить число нерабочих праздничных дней до трех, при этом предоставив ежегодные дополнительные оплачиваемые отпуска на 10 календарных дней, сообщает Агентство "Москва".

Нерабочими предлагалось оставить только 1 января – Новый год, 9 мая – День Победы и 12 июня – День России. Инициативу на рассмотрение в Госдуму внесли депутаты от ЛДПР во главе с лидером партии Владимиром Жириновским.

По мнению авторов, длинные новогодние праздники плохо сказываются на самочувствии граждан, приводят к различным негативным ситуациям, например, к злоупотреблению спиртными напитками.

Также авторы считают, что новогодние праздники негативно влияют на экономику страны, которая теряет от простоя до 300 триллионов рублей. Падение промышленного производства варьируется от 15 до 20 процентов.

Согласно проекту закона, дополнительный десятидневный отпуск можно будет суммировать с ежегодным основным оплачиваемым отпуском. Также работник по желанию может получить денежную компенсацию за неиспользованный дополнительный отпуск.

Правительство России решило перенести некоторые выходные в 2018 году. Зимние каникулы для россиян начнутся 30 декабря 2017 года и закончатся 8 января 2018 года. Далее идет трехдневный отдых с 23 по 25 февраля по случаю Дня защитника Отечества.

На Международный женский день будет четыре выходных – с 8 по 11 марта. С 29 апреля по 2 мая будет возможность отметить День Весны и Труда, а 9 мая отпраздновать День Победы. 10–12 июня придутся на День России, а на День народного единства можно будет отдохнуть три дня – с 3 по 5 ноября.

Какие длинные выходные ждут россиян в грядущем году, читайте в материале портала Москва 24.