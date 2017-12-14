Экономика России растет, никаких "приписок" нет – Путин

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев
На ежегодной пресс-конференции президента Владимир Путин заявил, что экономика России растет, и это факт.
"Это очевидный факт. Здесь никаких приписок нет", – заметил глава государства.
Ранее сообщалось, что рост ВВП РФ в октябре 2017 года замедлился до 1 процента в годовом сравнении.
Минэкономразвития РФ опубликовало мониторинг "Картина экономики". В сентябре рост годового ВВП составлял 2,4 процента, в августе – 2,7 процента. Возможно, министерство понизит их, поскольку сведения Росстата по росту ВВП в III квартале (рост на 1,8 процента) вышли ниже показателей министерства (2,2 процента).
На 2017 год прогнозируется "около двух процентов" роста. Согласно официальному прогнозу, он должен составить 2,1 процента.
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