Экономика России растет, никаких "приписок" нет – Путин

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На ежегодной пресс-конференции президента Владимир Путин заявил, что экономика России растет, и это факт.

"Это очевидный факт. Здесь никаких приписок нет", – заметил глава государства.

Ранее сообщалось, что рост ВВП РФ в октябре 2017 года замедлился до 1 процента в годовом сравнении.

Минэкономразвития РФ опубликовало мониторинг "Картина экономики". В сентябре рост годового ВВП составлял 2,4 процента, в августе – 2,7 процента. Возможно, министерство понизит их, поскольку сведения Росстата по росту ВВП в III квартале (рост на 1,8 процента) вышли ниже показателей министерства (2,2 процента).

На 2017 год прогнозируется "около двух процентов" роста. Согласно официальному прогнозу, он должен составить 2,1 процента.