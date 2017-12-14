Россия должна быть современной страной с гибкой политической системой – Путин

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Россия должна быть современной страной с гибкой политической системой. Об этом заявил Владимир Путин во время 13-й большой пресс-конференции.

"Вы знаете, я уже много раз говорил, какой я хотел бы видеть Россию, и на массовых мероприятиях, и в беседах более камерного характера", – сказал российский лидер.

По словам главы государства, страна должна быть устремлена в будущее, ее экономика должна быть построена на высоких технологиях, а производительность труда должна многократно возрасти.