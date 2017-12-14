При Генпрокуратуре появится Экспертный совет по работе со СМИ

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Экспертный совет по взаимодействию с общественностью и СМИ будет создан при Генеральной прокуратуре РФ до конца 2017 года. Об этом заявил представитель ведомства Александр Куренной.

"Мы много и предельно открыто говорим не только о результатах работы ведомства в сфере восстановления прав граждан, но и о том, какие объективные проблемы и недоработки существуют, в том числе в работе надзорных и правоохранительных органов. Рассказываем о том, как совершенствуется система укрепления законности и защиты прав граждан", – отметил представитель Генпрокуратуры в статье, опублиткованной RT.

Открытый подход, по его словам, стимулирует запрос граждан на помощь ведомства. Это в свою очередь позволяет формировать системную правозащиту с координационной ролью прокуратуры.

"Я не утверждаю, что только органы прокуратуры должны и могут защищать права граждан. Безусловно, в стране успешно и эффективно работают правозащитные организации и отдельные общественники. Тем не менее я за то, чтобы правозащита в стране была определенным институтом, построенным на диалоге и взаимодействии профессионалов", – добавил Куренной.

Он отметил, что за последние два года ведомство провело более 160 открытых форумов органов прокуратуры с участием сотен разнопрофильных специалистов. На них поднималось много острых вопросов, вырабатывались новые механизмы защиты прав граждан.