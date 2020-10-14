Путин заявил о готовности РФ к восстановлению взаимодействия в экономике с Украиной

Фото: ТАСС/Алексей Дружинин/пресс-служба президента РФ
Владимир Путин заявил, что РФ готова к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной в экономической сфере, сообщает РИА Новости.
"Не мы вводили эти ограничения, все действия с нашей стороны носят только ответный характер. Мы всегда готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с Украиной", – сказал Путин на видеосовещании с членами правительства.
Кроме того, президент РФ одобрил идею разрешения поставок товаров в Россию двум предприятиям Украины. Путин отметил, что уровень и глубина кооперации между предприятиями двух стран были очень высокие.
"Это приносило взаимную пользу, взаимную выгоду, сохраняло рабочие места, обеспечивало людей достойной заработной платой. Мы готовы к восстановлению полноформатного взаимодействия с украинскими партнерами. Давайте будем считать, что это первый шаг и жест доброй воли с нашей стороны", – сообщил Путин.
Ранее президент России заявил, что готов рассмотреть возможность поставок вакцины от коронавируса "Спутник V" на Украину. Он отметил, что данный вопрос необходимо обсудить с украинскими специалистами.
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