Песков прокомментировал данные о проекте соглашения между РФ и Украиной в начале СВО

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Любимов
Заявления о заключении в начале спецоперации заместителем главы администрации президента РФ Дмитрием Козаком предварительного соглашения с Украиной не вступать в НАТО и якобы отказе Владимира Путина принять данное соглашение не соответствуют действительности, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Это абсолютно не имеет ничего общего с реальностью. Ничего подобного не было. Это совершенно неверная информация", – сообщил он агентству Reuters.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия не отказывается от переговоров с Украиной, но их затягивание усложняет процесс. Он добавил, что Москва знает, как достигать своих целей.
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, в свою очередь, заявил, что Россия рассмотрит возможность переговоров с Украиной лишь в случае ее готовности к безоговорочной капитуляции. Он подчеркнул, что речь идет о качественном сокращении Киевом своих вооруженных сил и полной денацификации.
В ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.
О помощи в отражении агрессии со стороны ВСУ попросили президента РФ главы Донецкой и Луганской народных республик Денис Пушилин и Леонид Пасечник.
Небензя рассказал о роли Запада в прекращении переговоров между РФ и Украиной
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