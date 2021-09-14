Путин заявил, что любых руководителей и даже его самого есть за что критиковать

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин

Владимир Путин заявил, что у граждан страны всегда есть основания критиковать представителей власти, в том числе самого президента. Об этом сообщает ТАСС.

Глава государства отреагировал на обращение представителя общественности региона, который во время встречи Путина с руководителем Тульской области Алексеем Дюминым выразил благодарность за улучшение медпомощи больным с онкологией в регионе.

"Должен вам вот сказать: всегда нас есть за что покритиковать, и вашего покорного слугу, и руководителя области. И я, исполняя свои служебные обязанности, тоже это делаю, в том числе в отношении Алексея Геннадьевича, – там, где это уместно и где руководитель действительно чего-то не дорабатывает", – заявил президент.

Путин отметил, что Дюмин активно меняет ситуацию в регионе к лучшему, и поблагодарил губернатора за проявленную настойчивость.

Ранее глава государства похвалил работу правительства РФ в период пандемии коронавируса. По словам Путина, члены кабмина проявили себя в целом положительно. Кроме того, он отметил эффективное взаимодействие с депутатами Госдумы.