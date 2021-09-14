Путин заявил, что любых руководителей и даже его самого есть за что критиковать

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Дружинин
Владимир Путин заявил, что у граждан страны всегда есть основания критиковать представителей власти, в том числе самого президента. Об этом сообщает ТАСС.
Глава государства отреагировал на обращение представителя общественности региона, который во время встречи Путина с руководителем Тульской области Алексеем Дюминым выразил благодарность за улучшение медпомощи больным с онкологией в регионе.
"Должен вам вот сказать: всегда нас есть за что покритиковать, и вашего покорного слугу, и руководителя области. И я, исполняя свои служебные обязанности, тоже это делаю, в том числе в отношении Алексея Геннадьевича, – там, где это уместно и где руководитель действительно чего-то не дорабатывает", – заявил президент.
Путин отметил, что Дюмин активно меняет ситуацию в регионе к лучшему, и поблагодарил губернатора за проявленную настойчивость.
Ранее глава государства похвалил работу правительства РФ в период пандемии коронавируса. По словам Путина, члены кабмина проявили себя в целом положительно. Кроме того, он отметил эффективное взаимодействие с депутатами Госдумы.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: