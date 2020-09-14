Минниханов победил на выборах главы Татарстана

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Действующий президент Татарстана Рустам Минниханов победил на выборах главы республики, которые проходили в регионе с 11 по 13 сентября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя Центризбиркома региона Андрея Кондратьева.

Минниханов набрал 83,28%. За него отдали свои голоса 1,93 миллиона жителей региона. Остальные кандидаты на должность президента набрали не боле 5% голосов. В выборах участвовали пять кандидатов – Альфред Валиев, Олег Коробченко, Рустам Минниханов, Альмир Михеев и Владимир Сурчилов.

В Единый день голосования, 13 сентября, состоялись более девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах РФ (за исключением Кабардино-Балкарии и Санкт-Петербурга).

В Москве состоялись дополнительные выборы муниципальных депутатов районов Марьино и Бабушкинского. Согласно итогам голосования, кандидаты от "Единой России" Галина Андреева и Антон Архицкий избраны в Совет депутатов муниципального округа Марьино, а кандидаты от той же партии Лидия Киселева и Илья Лифанцев – в Совет депутатов муниципального округа Бабушкинского.

