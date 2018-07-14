Южная Корея заявила протест из-за полета российских Ту-95МС

Министерство обороны Южной Кореи выразило ноту протеста из-за пролета российских стратегических ракетоносцев Ту-95МС, которые, как утверждает южнокорейская сторона, нарушили опознавательную зону ее ПВО, передает РИА Новости.

Ведомство вызвало российского военного атташе Андрея Фалилеева и передало ему заявление, в котором говорится, что вторжение российских самолетов в опознавательную зону ПВО не способствует усилиям по стабилизации ситуации на Корейском полуострове и в Северо-Восточной Азии.

Поскольку существует риск столкновения в воздухе, российскую сторону призвали принять меры, чтобы впредь не допустить подобного. Помимо этого, МИД Южной Кореи передал сожаления из-за инцидента второму лицу в посольстве РФ в Сеуле Максиму Волкову.