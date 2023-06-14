Песков заявил, что РФ не имеет возможности участвовать в следствии по "Северным потокам"

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Российская сторона до сих пор не имеет возможности участвовать в расследовании терактов на "Северных потоках", рассказал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Вместе с этим он отметил, что власти РФ надеются на транспарантное следствие, чтобы установить истину.

"Нас туда не допускают. И мы по-прежнему настаиваем на том, что должно быть абсолютно транспарантное и инклюзивное следствие, международное, с тем, чтобы выяснить заказчиков и исполнителей этого международного преступления", – поделился Песков.

Пресс-секретарь президента РФ добавил, что Москва выявила вбросы по теме теракта на "Северных потоках". По его словам, эти версии заслуживают внимания, однако в Кремле не исключают, что это представляет собой попытку отвлечь от реальных заказчиков.

В сентябре 2022 года на газопроводах "Северный поток" и "Северный поток – 2" были выявлены три утечки. Первую нашли на "Северном потоке – 2" в исключительной экономической зоне Дании. Другие две – на обеих нитках "Северного потока". Четвертая утечка была зафиксирована в шведской экономической зоне 29 сентября.

Накануне в СМИ распространилась информация, что главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный якобы лично руководил операцией по подрыву "Северных потоков".

Издание ссылалось на сообщения в прессе, согласно которым ЦРУ призывало Киев воздержаться от уничтожения газопровода за несколько месяцев до подрыва, так как спецслужбы США получили наводку от голландской военной разведки.

ЦРУ заранее знало о планах Киева подорвать "Северные потоки" – СМИ