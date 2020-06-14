Путин оценил значение России для мира

Фото: пресс-служба президента РФ/ТАСС/Алексей Никольский

Президент РФ Владимир Путин дал оценку значению России для остального мира. Об этом он рассказал в анонсе программы "Вести недели".

По словам главы государства, без восстановившейся России мир был бы хуже и опаснее.

"Если бы Россия не восстановилась, не заняла своего достойного положения в мире, то мир был бы хуже и опаснее", – заявил Путин в интервью.

Ранее Владимир Путин поздравил жителей страны с Днем России. Президент напомнил, что "пронзительное чувство Родины" всегда помогало соотечественникам преодолевать невзгоды.

Кроме того, Путин впервые принял участие в торжественной церемонии поднятия флага, которая состоялась на Поклонной горе. В церемонии также участвовали президент Национальной медицинской палаты Леонид Рошаль и художественный руководитель Малого театра Юрий Соломин.