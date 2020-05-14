Яровая предложила включать в рекламу кредитов предупреждение о риске утраты имущества

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко
Вице-спикер Госдумы Ирина Яровая внесла на рассмотрение нижней палаты законопроект, обязывающий банки предупреждать в рекламе кредитов о том, что заемщик при невыполнении условий может лишиться имущества. Об этом сообщает ТАСС.
Поправки предполагается внести в закон "О рекламе". Согласно проекту закона, в рекламе, распространяемой на радио, такое предупреждение должно длиться не менее трех секунд, в рекламе, распространяемой в телепрограммах, при кино- и видеообслуживании, – не менее пяти секунд.
Предупреждению должно быть отведено не менее 7% процентов площади кадра, а в рекламе, распространяемой другими способами, – не менее 10% рекламной площади.
По мнению Яровой, эта мера позволит, не вторгаясь в специфику маркетинговых приемов и художественных форм изложения рекламы и поддерживая одинаковые условия конкуренции, сформировать у потребителя достоверное представление о гражданско-правовой ответственности, которая наступит в случае нарушения обязательств перед кредитором.
Кроме того, по ее мнению, это подтолкнет потенциальных заемщиков к более детальному изучению условий кредита.
На сегодняшний день, в среднем рекламодатели мелким и нечитаемым шрифтом указывают до 28 условий, влияющих на стоимость займа. При этом ролик длится 30 секунд, что не дает возможности даже обратить на это внимание, отмечает депутат.
"Гражданин должен иметь доступную и понятную правовую информацию о риске утраты своего имущества при неисполнении кредитных обязательств по договору, чтобы принять взвешенное решение и избежать негативных последствий", – заявила вице-спикер.
Ранее Ирина Яровая внесла в нижнюю палату законопроект об упрощении перехода на выгодную ипотеку с маткапиталом. Документ упрощает процесс рефинансирования ипотечных кредитов, в том числе с использованием средств маткапитала. Снижаются также риски новых кредиторов в части оформления обеспечения. Это позволяет сразу установить пониженную процентную ставку по кредиту.
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