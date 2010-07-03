Комиссия СФ обсуждает вопрос лишения мандата Арашукова

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Комиссия Совета Федерации по контролю за доходами сенаторов начала обсуждение ситуации с возможным лишением мандата Рауфа Арашукова, сообщает РИА Новости.

Вопрос подняли из-за того, что сенатор не предоставил в срок декларации о доходах и расходах за 2018 год. При положительном решении комиссии вопрос о лишении Арашукова полномочий сенатора могут вынести на заседание Совфеда 22 мая.

Вице-спикер Совфеда Юрий Воробьев отметил, что сенаторы не будут торопиться с изучением всех обстоятельств этой ситуации. По его словам, если на документах Арашукова будет стоять штемпель с мартовской датой отправки документов по почте, это учтут.

По закону, парламентарии до 1 апреля должны подать в профильные комиссии декларации о доходах и расходах их самих, а также членов их семей за предыдущий год. Если это не было сделано, законодателя могут лишить мандата, на проверку обстоятельств предусмотрено 30 дней.

30 января сенатора Рауфа Арашукова задержали в зале заседаний Совета Федерации. Он проходит как подозреваемый по делу об убийстве зампредседателя общественного молодежного движения "Адыгэ Хасэ" Аслана Жукова и советника президента КЧР Фраля Шебзухова. Арашукову предъявили обвинение по статьям "Участие в преступном сообществе", "Давление на свидетеля" и "Убийство".

В Санкт-Петербурге в этот же день задержали отца сенатора – советника гендиректора "Газпром межрегионгаз" Рауля Арашукова. Он обвиняется в причастности к хищению газа на 30 миллиардов рублей.

В числе подозреваемых по делу Арашуковых проходят руководители газовой отрасли по Северо-Кавказскому федеральному округу: Руслан Арашуков, Гузер Хашукаев, Николай Романов, Алан Кятов и Игорь Травинов. Их подозревают в мошенничестве, а также в создании и участии в преступном сообществе. Сотрудники ФСБ, СК и МВД провели более 40 обысков в 20 городах России. У родственников Арашуковых изъяли наличные, сабли, кинжалы и золотые слитки.