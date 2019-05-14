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Владимир Путин утвердил новую доктрину энергетической безопасности России. Указ главы государства размещен на официальном портале правовой информации.

Таким образом, предыдущая версия доктрины от ноября 2012 года утрачивает свою силу.

В новой доктрине конкретизируются положения стратегии национальной безопасности РФ, экономической безопасности страны до 2030 года, стратегии научно-технологического развития и основ госполитики в области промышленной безопасности до 2025 года.

Президент зафиксировал задачу исключить конкуренцию различных видов российских ресурсов на мировых рынках. В документе отражено снижение доли углеводородов в энергобалансе, развитие возобновляемых источников и газового рынка, а также увеличение потребления СПГ.