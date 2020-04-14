Путин рассказал о влиянии падения ипотечных кредитов на строительную отрасль

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Число ипотечных кредитов в РФ резко снижается, что негативно сказывается и на строительной отрасли. Об этом заявил президент страны Владимир Путин, передает РИА Новости.

"Следует обратить внимание и на тот факт, что за первую неделю апреля во многих, в том числе системообразующих банках резко падает число новых ипотечных кредитов. Это не может не отразиться на строительной отрасли и на смежных секторах", – рассказал глава государства.

В ходе совещания по экономическим вопросам Путин заявил, что в данный момент инвестиционные планы компаний из-за кризиса поставлены на паузу. Он отметил, что для системы управления сложившаяся ситуация шоком быть не может.

На минувшей неделе премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил повышение размера кредитов, по которым могут быть предоставлены каникулы. В Москве потолок для ипотечных каникул составляет 4,5 миллиона рублей, в регионах – 2 миллиона.

Из-за экономического кризиса более четверти российских компаний планируют снизить зарплату сотрудникам или же провести сокращение. Об этом свидетельствуют данные опроса сервиса для поиска работы Headhunter.

