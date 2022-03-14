Песков отреагировал на заявление главы МИД Украины об "устранении" Путина

Фото: AP Photo/Olivier Douliery
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы МИД Украины Дмитрия Кулебы об "устранении" Владимира Путина.
"Это (заявление. – Прим. ред.) изрядно подрывает должностной авторитет и вызывает сомнения в профессиональной пригодности", – приводит слова Пескова ТАСС.
Ранее Дмитрий Кулеба на мероприятии одной из американских некоммерческих организаций заявил, что для прекращения конфликта необходимо убрать Владимира Путина с занимаемой должности, а для восстановления мира – провести "депутинизацию" России.
До этого американский сенатор Линдси Грэм задался вопросом, найдется ли в мире Брут или Клаус Штауффенберг, известные покушениями на Гая Юлия Цезаря и Адольфа Гитлера, для того чтобы "убрать" Владимира Путина.
На это высказывание отреагировало посольство РФ и потребовало объяснений. Посол Анатолий Антонов назвал заявление неприемлемым. Он добавил, что ему становится страшно за судьбу США, так как у власти находятся безответственные и непрофессиональные политики.
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