Путин пообещал быть сдержаннее в комментариях на съезде предпринимателей

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Владимир Путин пообещал быть посдержаннее в комментариях к выступлениям представителей бизнеса на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

"Буквально два слова, комментария. Александр Николаевич (Шохин, глава РСПП – Прим. ред.) меня просил быть посдержаннее в комментариях. Так и буду делать", – сказал Путин после выступления одного из представителей РСПП на съезде организации.

Шутку президента РФ оценили в зале. Последовали аплодисменты, отмечает РИА Новости.

Ежегодно РСПП проводит Неделю российского бизнеса. В этом году она началась 11 марта. В рамках XII Недели российского бизнеса проводятся конференции, круглые столы по актуальным вопросам экономического развития. Проходят ежегодный съезд РСПП, форум по цифровой трансформации, форум институтов развития, налоговый форум, а также форум по социально-трудовым отношениям и конференция по экологической и промышленной безопасности.