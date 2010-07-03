МЭР забраковало идею хранения данных в рамках "пакета Яровой"

Фото: Сергей Куликов/ТАСС/Интерпресс

Минэкономразвития не одобрило заключение на законопроект Минкомсвязи, который предлагает обязать интернет-провайдеров использовать только российское оборудование для хранения данных в рамках пакета антитеррористических законов, передает ТАСС.

"Дополнительное ограничение для операторов связи в виде возможности использования оборудования только отечественных производителей сопряжено с риском монополизации рынка и, как следствие, монопольно высоким ценам на оборудование", – отмечают в МЭР.

В министерстве подчеркнули, что возможен рост издержек операторов, а также перенос затратной нагрузки на конечного потребителя.

Ранее правительство утвердило правила хранения данных для сотовых операторов ("пакет Яровой"). Они обязывают Минкомсвязи и ФСБ до 1 декабря 2022 года представить предложения по уточнению порядка, сроков и объемов хранения данных. Закон касается текстовых сообщений, голосовой информации, изображений, звуков, видео- и других пользовательских сообщений. Постановление вступило в силу с 1 июля.