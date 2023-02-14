17:08Общество
Путин заявил о необходимости надежной защиты прав и свобод граждан России
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков
Права и свободы граждан России должны быть надежно защищены законом. Об этом заявил Владимир Путин на совещании судей арбитражных и военных судов, а также судов общей юрисдикции.
По словам президента РФ, подобное является залогом развития страны как правового демократического государства.
Особое внимание в ходе совещания Путин уделил защите прав военнослужащих и их семей.
"Права наших военнослужащих и членов их семей должны быть защищены всей силой закона", – цитирует российского лидера ТАСС.
Президент обратил внимание, что в последнее время в РФ был принят ряд решений по обеспечению военных, мобилизованных граждан и членов их семей разными видами поддержки. Одним из законодательных решений является приостановка судопроизводства в случае участия гражданина в боевых действиях в составе ВС РФ и других воинских формированиях.
Ранее на встрече с Путиным генпрокурор РФ Игорь Краснов заявил, что домой вернули более 9 тысяч незаконно мобилизованных россиян. Он уточнил, что в число тех, кто был демобилизован, вошли россияне, которые не подлежали призыву по состоянию здоровья.
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