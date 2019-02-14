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10:38

Глава Хакасии не будет участвовать в форуме в Сочи

власть происшествия

10:38

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Фото: ТАСС/Алексей Дружинин

Глава Хакасии Валентин Коновалов отменил встречи на инвестиционном форуме в Сочи из-за коммунальной аварии в Черногорске, сообщает РИА Новости.

По словам представителя пресс-службы правительства региона, Коновалов возвращается в регион завтра утром, поскольку люди второй день остаются без тепла.

Прорыв на теплотрассе в Черногорске произошел рано утром в среду, 13 декабря. Днем прорыв устранили, однако сразу же после заполнения системы обнаружился второй прорыв.

Из-за ЧП без тепла остались 205 домов, в которых проживает более 16 тысяч жителей, и 28 социальных учреждений. Часть домов переподключили к другому источнику – сейчас теплоснабжение отключено в 72 домах.

власть происшествия

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