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Общество

21:44

Володин привился от коронавируса

власть общество

Фото: duma.gov.ru

Спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин в эфире телеканала "Россия 24" заявил, что сделал прививку от коронавируса.

Он сообщил, что не испытал никаких негативных ощущений, которые его бы разочаровали. Также Володин отметил, что легко перенес вакцинацию.

"А по-другому нельзя, мы в Думе обязаны общаться в ходе заседания, обсуждения вопросов, потом поездки к избирателям, встречи с избирателями", – сказал спикер Госдумы.

Ранее стало известно, что от коронавируса привилась вице-премьер России Татьяна Голикова. Она отметила, что получила препарат еще во время клинических исследований. Голикова подчеркнула, что это было ее личным желанием.

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Сюжет: Коронавирус COVID-19

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