Депутаты бундестага захотели матч-реванш с коллегами из Госдумы

Спикер Госдумы Вячеслав Володин поведал о просьбе депутатов бундестага провести матч-реванш с командой российских парламентариев. Об этом сообщает "Парламентская газета".

Володин напомнил о поражении представителей Германии в товарищеском матче летом прошлого года. Сроки поездки российской делегации, которую возглавит первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, в ФРГ на новый матч сейчас обсуждаются.

Встреча команд двух стран состоялась 8 июня. Тогда игра закончилась со счетом 5:3 в пользу депутатов Госдумы.

Ранее Володин поддержал идею создания парламентского клуба для неформального общения. Он подчеркнул, что такой формат работы особенно будет полезен для парламентариев, которые после пленарных заседаний остаются в Москве.