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17:41

В Мордовии рассказали о сжегшей флаг России девушке

власть общество

17:41

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Фото: vk.com/plohie_novosti_mc

21-летняя Софья Кечина, которая сожгла в Мордовии российский флаг, не является дочерью местного чиновника, сообщили РИА Новости в правительстве региона.

"Фамилия Кечин в регионе довольно распространена, и нам известно, что ее отец скончался два года назад", – сообщил собеседник агентства.

Девушка училась в Москве, работала аниматором на Кипре. Однако в правительстве Мордовии опровергли информацию о том, что она проходила у них практику.

Ранее в интернете появилось видео, на котором девушка кидает в костер флаг России. Позже запись была удалена. О том, что она является дочерью местного чиновника, который ушел на пенсию, писали Telegram-каналы.

В правительстве отметили, что сейчас полиция допрашивает девушку и ее подругу.

власть общество

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