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15:29

Медведев поручил проверить документы по газоснабжению

власть общество ЖКХ

15:29

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Фото: портал мэра и правительства Москвы/Денис Гришкин

Дмитрий Медведев после взрыва газа в городе Шахты Ростовской области заявил, что необходимо проанализировать общую ситуацию и нормативные документы в сфере газоснабжения. Он поручил эту работу вице-премьеру Виталию Мутко, министерству строительства, министерству по чрезвычайным ситуациям и другим надзорным ведомствам.

"Нужно проанализировать и общую ситуацию, и нормативные документы по газоснабжению, включая документы по надзору. Нужно оценить, каким образом здесь более грамотно перераспределить обязанности, и провести разбор полетов не только в следственной части, но и в части соответствования этих требований современным подходам", – сказал Медведев на совещании с вице-премьерами, сообщает РИА Новости.

Он отметил, что планирует обсудить надзор в газовой отрасли. В правительстве собираются оценить обязанности тех, кто отвечает за соответствующие услуги, обязанности управляющих компаний в этой сфере.

Взрыв произошел утром 14 января в многоэтажном жилом доме №16 по улице Хабарова в городе Шахты Ростовской области. Частично обрушились восьмой и девятый этажи. Погибла женщина. Семерых местных жителей достали из-под завалов. Из дома эвакуировали 140 человек.

Возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Разбор завалов продолжается. Спасатели готовят оборудование для работ в ночное время. Также в Шахты направились криминалисты из центрального аппарата Следственного комитета.

31 декабря обрушился подъезд жилого дома в Магнитогорске. Погибли 39 человек. На помощь пострадавшим правительство РФ направило 147 миллионов рублей.

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власть общество ЖКХ

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