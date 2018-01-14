В КПРФ прокомментировали слова Путина о схожести коммунизма и христианства

Фото: ТАСС/Сергей Фадеичев

Высказывание Владимира Путина о том, что коммунистическая идеология взаимосвязана с христианством прокомментировал первый зампредседателя ЦК КПРФ, первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников.

По мнению Мельникова, "слова президента очень полезно и аргументированно сглаживают острые углы вокруг темы мавзолея". Депутат отметил, что оценка этих тезисов может быть только положительной, сообщает "Интерфакс".

Мельников рассказал, что лидер КПРФ Геннадий Зюганов также настаивает на связи ценностей христианства и коммунизма. Вместе с тем, первый зампред ЦК КПРФ не согласился с тем, что "моральный кодекс строителя коммунизма" является "примитивной выдержкой из Библии".

Он добавил, что "коммунистам и всем левым патриотическим силам понятно, что коммунизм близок к христианству настолько же, насколько от христианства далека та форма капитализма, которая сегодня имеет место в нашей стране, в нашей экономике".

Ранее Путин выразил мнение, что коммунистическая идеология очень похожа на христианство и советская власть "приспособила под свою идеологию то, что человечество уже давно изобрело".