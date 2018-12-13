Россия и Ливия договорились о создании межпарламентской комиссии

Председатель Госдумы Вячеслав Володин и спикер ливийского парламента Агил Салех подписали соглашение о сотрудничестве, сообщают "Дни.ру".

Соглашение предусматривает совершенствование конструктивных связей между парламентами обеих стран и создание Комиссии по сотрудничеству.

Комиссия будет собираться ежегодно, ее куратором назначен замглавы Госдумы Сергей Неверов.

По данным организации International SOS, Ливия остается одной из самых опасных стран в мире. Кроме нее в антирейтинг вошли Афганистан, Сирия, Сомали, Йемен, Мали и Южный Судан.