Генпрокуратура проверит дело Льва Пономарева

Фото: ТАСС/Максим Григорьев
Генпрокуратура начала проверку в связи с арестом и условиями содержания правозащитника Льва Пономарева, сообщил первый замруководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
"В тот же день начали проверку. Я знаю, что мы говорили с Юрием Чайкой в тот же день. Они уже во вторник вечером запросили все документы", – цитирует Кириенко ТАСС.
77-летний правозащитник содержится в спецприемнике №1 ГУ МВД по Москве. Его поместили под стражу за нарушение правил проведения массовых акций. Поводом для этого стало то, что он перепостил у себя в Facebook запись с призывом принять участие в акции "За наших и ваших детей".
Изначально Пономарева арестовали на 25 суток, однако затем срок сократили до 16 суток.
Накануне сообщалось, что правозащитник добился, чтобы из его камеры выселили курящих сокамерников. Это произошло после того, как он обратился в Общественную наблюдательную комиссию.
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