В московском транспорте хотят установить стойки с антисептиком

Фото: портал Москва 24/Александр Авилов
В общественном транспорте Москвы могут установить стойки с антисептическим гелем. О том, что такой вопрос будет рассмотрен, заявила глава комиссии Мосгордумы по здравоохранению и охране общественного здоровья Людмила Стебенкова.
"Есть инфекции, которые передаются тактильным путем. Например, ротавирусная инфекция. Предложение установить в транспорте стойки с антисептиком неплохое, но его надо изучить", – цитирует Стебенкову Агентство "Москва".
Депутат сообщила, что необходимо проконсультироваться с Роспотребнадзором, удостовериться в эффективности такого способа дезинфекции и обсудить технические возможности установки стоек.
По данным Роспотребнадзора, в этом году прививки от гриппа сделали почти 70 миллионов россиян. Только в Москве привились более 7,5 миллиона человек.
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