В России предложить давать скидку 50% на штрафы за незаконное рыболовство

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Депутат Заксобрания Карелии Алексей Орлов предложил ввести скидку 50 процентов на уплату штрафов за незаконное использование рыболовных сетей. В частности, это может коснуться жителей сел.

По словам Орлова, в селах люди могут жить только благодаря рыбному промыслу, однако зачастую не знают правил использования рыболовных сетей. В пример он привел ошибки с их длиной. Сейчас можно ставить сети не больше 100 метров на одного человека, но не всем это известно. За такое нарушение предусмотрен штраф от двух до пяти тысяч рублей. Депутат предложил дать возможность жителям отдаленных населенных пунктов уплатить первый штраф в первые 20 дней в размере 50 процентов.

Орлов считает, что это поспособствует собираемости штрафов и уменьшит нагрузку на семейный бюджет людей. Им назначают штрафы, но взыскать их не могут: у людей нет денег, и они иногда нигде не работают. "А так люди смогут уплатить штрафы по аналогии со скидкой в ГИБДД. Нам там рассказали, что стали заметно лучше собирать штрафы, когда ввели такую практику", – приводит RT слова Орлова. При этом он подчеркнул, что это будет распространяться на граждан, а не на бизнес.

Рассмотреть предложение собираются на заседании Заксобрания Карелии 14 декабря. Если инициативу одобрят, ее направят руководителю Росрыболовства Илье Шестакову.