В России предложить давать скидку 50% на штрафы за незаконное рыболовство

13 декабря, 20:47
Фото: ТАСС/Евгений Леонов
Депутат Заксобрания Карелии Алексей Орлов предложил ввести скидку 50 процентов на уплату штрафов за незаконное использование рыболовных сетей. В частности, это может коснуться жителей сел.
По словам Орлова, в селах люди могут жить только благодаря рыбному промыслу, однако зачастую не знают правил использования рыболовных сетей. В пример он привел ошибки с их длиной. Сейчас можно ставить сети не больше 100 метров на одного человека, но не всем это известно. За такое нарушение предусмотрен штраф от двух до пяти тысяч рублей. Депутат предложил дать возможность жителям отдаленных населенных пунктов уплатить первый штраф в первые 20 дней в размере 50 процентов.
Орлов считает, что это поспособствует собираемости штрафов и уменьшит нагрузку на семейный бюджет людей. Им назначают штрафы, но взыскать их не могут: у людей нет денег, и они иногда нигде не работают. "А так люди смогут уплатить штрафы по аналогии со скидкой в ГИБДД. Нам там рассказали, что стали заметно лучше собирать штрафы, когда ввели такую практику", – приводит RT слова Орлова. При этом он подчеркнул, что это будет распространяться на граждан, а не на бизнес.
Рассмотреть предложение собираются на заседании Заксобрания Карелии 14 декабря. Если инициативу одобрят, ее направят руководителю Росрыболовства Илье Шестакову.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: