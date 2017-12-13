Захарова назвала заявления Трампа "бесконечными в нелогичности"

13 декабря, 19:12
Фото:ТАСС/Михаил Джапаридзе
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления президента США Дональда Трампа и американских чиновников бесконечными в своей "нелогичности, безосновательности и изменчивости".
"Заявления и американского президента, и руководителя госдепартамента, и официальных представителей государственных органов США они бесконечно меняются вплоть до наоборот", – приводит слова Захаровой РИА Новости, которые стали комментарием к сообщению Трампа о победе США в мировых войнах.
Захарова озвучила возникший в связи с этим вопрос: для чего делаются подобные заявления. По ее мнению, сложно понять, это заявляется для политической активности и привлечения внимания или это является официальной позицией США.
Ранее Трамп назвал американцев нацией, которая победила в двух мировых войнах и поставила коммунизм на колени. Кроме того, он заявил, что США одержала победу в Ираке и Сирии.
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: