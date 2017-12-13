Захарова назвала заявления Трампа "бесконечными в нелогичности"

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Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова назвала заявления президента США Дональда Трампа и американских чиновников бесконечными в своей "нелогичности, безосновательности и изменчивости".

"Заявления и американского президента, и руководителя госдепартамента, и официальных представителей государственных органов США они бесконечно меняются вплоть до наоборот", – приводит слова Захаровой РИА Новости, которые стали комментарием к сообщению Трампа о победе США в мировых войнах.

Захарова озвучила возникший в связи с этим вопрос: для чего делаются подобные заявления. По ее мнению, сложно понять, это заявляется для политической активности и привлечения внимания или это является официальной позицией США.

Ранее Трамп назвал американцев нацией, которая победила в двух мировых войнах и поставила коммунизм на колени. Кроме того, он заявил, что США одержала победу в Ираке и Сирии.