Госдума поддержала введение выплат при рождении первого ребенка

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка.
Документ предполагает получение пособий до достижения ребенком полутора лет. Это правило затрагивает также и усыновленного ребенка, сообщает телеканал Москва 24.
Денежные выплаты будут рассчитываться с учетом дохода семьи. Отмечается, что он должен быть меньше полуторакратной величины прожиточного минимума. Пособия будут выплачивать из средств материнского капитала.
Ранее Госдума поддержала инициативу о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Согласно проекту, родители смогут тратить маткапитал на оплату дошкольных образовательных услуг. Воспользоваться условием можно будет до достижения ребенком трехлетнего возраста.
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