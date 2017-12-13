Госдума поддержала введение выплат при рождении первого ребенка

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Депутаты Госдумы приняли в первом чтении законопроект о введении ежемесячных выплат при рождении первого ребенка.

Документ предполагает получение пособий до достижения ребенком полутора лет. Это правило затрагивает также и усыновленного ребенка, сообщает телеканал Москва 24.

Денежные выплаты будут рассчитываться с учетом дохода семьи. Отмечается, что он должен быть меньше полуторакратной величины прожиточного минимума. Пособия будут выплачивать из средств материнского капитала.

Ранее Госдума поддержала инициативу о продлении программы материнского капитала до 31 декабря 2021 года. Согласно проекту, родители смогут тратить маткапитал на оплату дошкольных образовательных услуг. Воспользоваться условием можно будет до достижения ребенком трехлетнего возраста.