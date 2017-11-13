Валуев прокомментировал слова журналиста Зеппельта

Фото: портал Москва 24/Никита Симонов

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал высказывания немецкого журналиста Хайо Зеппельта по поводу возможного отстранения спортсменов РФ от Олимпиады в 2018 году.

"А какой пост занимает Зеппельт в структуре WADA? Вот именно, что никакой! Поэтому не стоит всерьез прислушиваться к его словам", – пояснил Валуев, передает RT.

Он также добавил, что атаки на российский спорт являются политически мотивированными. На данный момент депутат не стал прогнозировать, что ожидает сборную России на предстоящих Олимпийских играх в Пхенчхане.

Ранее заявления Зеппельта раскритиковал вице-премьер России Виталий Мутко. Он отметил, что журналист не является пресс-секретарем Всемирного антидопингового агентства, поэтому информация, озвученная им, не может считаться достоверной.

Накануне Зеппельт сообщил в эфире телеканала ARD, что Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) не будет восстановлено в правах, что в свою очередь приведет к отстранению сборной РФ от участия в зимней Олимпиаде.

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