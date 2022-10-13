Песков прокомментировал слова Зеленского о планах РФ ударить по своей газовой системе

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Москва не имеет обыкновения стрелять себе в ногу. Такое заявление сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, чьи слова приводит ТАСС.

Так он прокомментировал слова президента Украины Владимира Зеленского о планах России ударить по собственной газовой инфраструктуре.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова указала, что для Владимира Зеленского весь мир ограничивается только Западом и странами – членами НАТО. В своем телеграм-канале она таким образом прокомментировала слова украинского лидера о том, что якобы никто из нормальных цивилизованных лидеров с Россией не хочет общаться.

Ситуация обострилась после того, как в ночь на 24 февраля Владимир Путин заявил, что принял решение о проведении специальной операции в Донбассе. При этом он подчеркнул, что в планы властей РФ не входит оккупация территорий Украины.



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