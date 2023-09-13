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Владимир Путин прибыл на космодром Восточный в Амурской области. Об этом сообщает ТАСС.

Российский президент прилетел на космодром из Приморья, где накануне принимал участие в Восточном экономическом форуме (ВЭФ). Программу посещения космодрома президент РФ пока не раскрыл.

Ранее Владимир Путин заявил, что несмотря на крушение межпланетной станции "Луна-25", работа в этом направлении будет продолжена.

По его словам, у других стран тоже были неудачи в освоении космического пространства. Он назвал эту работу сложной.