В Кремле заранее не прогнозируют явку на предстоящих выборах – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не делают прогнозов относительно явки на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.
"Явку мы увидим с вами буквально через несколько дней, скоро начинается голосование. Здесь нужно ориентироваться на мнение специалистов по избирательным кампаниям", – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как количество проголосовавших может измениться по сравнению с показателем 2016 года, когда состоялись выборы депутатов Думы седьмого созыва.
Он напомнил, что в России нет минимального порога явки, добавив, что в этом вопросе нужно руководствоваться буквой закона. Также Песков подчеркнул, что завершающаяся избирательная кампания идет согласно всем законам, однако отказался комментировать утверждение о том, что в этом году она якобы менее активна и не вызывает у граждан прежний интерес.
Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что российская избирательная система готова к предстоящим выборам более чем на 99%. По ее словам, осталось только подготовить списки голосующих, а также проверить избирательные участки с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности.
Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы доступен на сайте ЦИК.
До окончания регистрации на онлайн-голосование осталось меньше суток
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций Выборы в Государственную Думу Федерального Собрания Российской Федерации и Московскую Городскую Думу
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: