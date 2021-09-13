В Кремле заранее не прогнозируют явку на предстоящих выборах – Песков

Фото: Агентство "Москва"/Софья Сандурская

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что в Кремле не делают прогнозов относительно явки на предстоящих выборах в Госдуму. Об этом сообщает ТАСС.

"Явку мы увидим с вами буквально через несколько дней, скоро начинается голосование. Здесь нужно ориентироваться на мнение специалистов по избирательным кампаниям", – сказал представитель Кремля, отвечая на вопрос о том, как количество проголосовавших может измениться по сравнению с показателем 2016 года, когда состоялись выборы депутатов Думы седьмого созыва.

Он напомнил, что в России нет минимального порога явки, добавив, что в этом вопросе нужно руководствоваться буквой закона. Также Песков подчеркнул, что завершающаяся избирательная кампания идет согласно всем законам, однако отказался комментировать утверждение о том, что в этом году она якобы менее активна и не вызывает у граждан прежний интерес.

Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова заявила, что российская избирательная система готова к предстоящим выборам более чем на 99%. По ее словам, осталось только подготовить списки голосующих, а также проверить избирательные участки с точки зрения санитарно-эпидемиологической безопасности.

Выборы в Госдуму пройдут с 17 по 19 сентября. В семи регионах можно будет проголосовать в онлайн-формате – в Москве, Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской, Ростовской областях и в Севастополе. Список кандидатов в депутаты Госдумы доступен на сайте ЦИК.

