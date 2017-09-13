Префекты округов и главы управ встретятся с москвичами в сентябре

Фото: портал Москва 24/Евгения Смолянская

Горожане встретятся с префектами округов и главами управ во второй половине сентября. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Всего запланировано 125 встреч во всех округах и районах Москвы. Они пройдут 20 сентября в 19:00.

На них обсудят благоустройство дворовых территорий и ремонт подъездов, готовность досуговых и спортивных учреждений района к новому учебному году.

Также планируется затронуть ход проведения работ по выявлению недекларируемых фактов сдачи в аренду жилых помещений, подготовку жилищно-коммунальных служб района к работе в зимний период и другие темы.

С графиком встреч можно ознакомиться здесь.