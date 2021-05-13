В Кремле не планируют объявлять амнистию к праздникам

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В России объявлять амнистию в связи с 76-й годовщиной Победы в Великой Отечественной войне или Днем России не планируют. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет, пока ничего такого нет на повестке", – приводит РИА Новости слова представителя Кремля.

В декабре прошлого года Владимир Путин прокомментировал предложение члена Совета по правам человека Евы Меркачевой о проведении широкой амнистии.

По его словам, о таком инструменте гуманизации, как амнистия, нельзя забывать. При этом президент подчеркнул, что надо внимательно посмотреть и понять, как люди, в том числе потерпевшие, будут относиться к тому, что преступники окажутся на свободе.