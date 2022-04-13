В Кремле не располагают информацией о домашнем аресте Суркова

Фото: Москва 24/Александр Сивцов

В Кремль не поступала информация о домашнем аресте бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Не располагаем такой информацией", – сказал Песков, слова которого приводит РИА Новости.

О том, что Сурков находится под домашним арестом, ранее сообщил со ссылкой на собственные источники бывший депутат Госдумы Илья Пономарев. По его словам, в отношении Суркова якобы проводятся следственные мероприятия по делу о хищениях в Донбассе с 2014 года.

Ранее Песков прокомментировал предложение обменять главу украинской партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктора Медведчука на пленных украинских военнослужащих, отметив, что тот является иностранным политиком и не имеет российского гражданства.

