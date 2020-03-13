Путин объяснил высокие зарплаты топ-менеджеров госкорпораций

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Топ-менеджеры государственных корпораций получают высокие зарплаты не просто так, заявил Владимир Путин.
По его словам, все можно объяснить рыночной стоимостью услуг управленцев такого уровня.
"Не так все просто, как, казалось бы, на первый взгляд", – сказал президент в интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину".
Российский лидер подчеркнул, что обсуждал этот вопрос с самими топ-менеджерами, которые пояснили, что "нанимают большое количество иностранных специалистов, они работают эффективно, и они чего-то стоят на рынке, на международном рынке труда".
По словам Путина, госкорпорации "вынуждены их брать и платить им зарплату", соблюдая разницу между доходами начальников и подчиненных.
Председатель комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев ранее предложил сделать обязательным требованием для руководителей госкорпораций стаж муниципальной или государственной службы.
Жигарев также отметил, что в настоящий момент существует проблема с некомпетентностью ряда топ-менеджеров крупных государственных компаний. Эту проблему, по его словам, могло бы решить предложенное им требование.
Наиболее высокие зарплаты по итогам 2019 года в России получали сотрудники финансовой и страховой сфер. В среднем работники этих отраслей получали 102,99 тысячи рублей в месяц. На втором месте оказалась сфера добычи полезных ископаемых. Специалисты, которые трудятся в этой области, получали в среднем 88,9 тысячи рублей в месяц.
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