Префекты округов и главы управ в марте встретятся с населением

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Префекты административных округов и главы управ проведут встречи с жителями в марте.

21 марта состоятся встречи с главами управ 125 районов. А 28 марта с горожанами встретятся префекты.

Планируется обсудить с населением социально-экономическое развитие районов, предоставление льгот социально-незащищенным группам. Кроме того, на встречах поднимут вопрос подготовки к проведению общегородских работ по благоустройству, а также праздничных мероприятий ко Дню Победы. Главы управ коснутся проблем несанкционированной торговли и подведут итоги организации зимнего отдыха.

С графиком встреч можно ознакомиться здесь.