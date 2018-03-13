13 марта 2018, 19:17Политика
Префекты округов и главы управ в марте встретятся с населением
Фото: ТАСС/YAY/Julija Sapic
Префекты административных округов и главы управ проведут встречи с жителями в марте.
21 марта состоятся встречи с главами управ 125 районов. А 28 марта с горожанами встретятся префекты.
Планируется обсудить с населением социально-экономическое развитие районов, предоставление льгот социально-незащищенным группам. Кроме того, на встречах поднимут вопрос подготовки к проведению общегородских работ по благоустройству, а также праздничных мероприятий ко Дню Победы. Главы управ коснутся проблем несанкционированной торговли и подведут итоги организации зимнего отдыха.
С графиком встреч можно ознакомиться здесь.