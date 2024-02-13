В Кремле отказались комментировать приговор социологу Кагарлицкому

Фото: ТАСС/Наталия Казаковцева (Борис Кагарлицкий признан в РФ иностранным агентом, включен Росфинмониторингом в перечень экстремистов и террористов)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в беседе с журналистами отказался комментировать приговор социологу и публицисту Борису Кагарлицкому (признан в РФ иноагентом и включен в перечень экстремистов и террористов). Об этом сообщает "Газета.ру".

В октябре 2023 года Владимир Путин обещал изучить обстоятельства дела Кагарлицкого. Песков, комментируя данный факт, заявил, что не знает, в курсе ли российский лидер о принятом решении.

В декабре того же года Кагарлицкого оштрафовали на 600 тысяч рублей за публичные призывы к терроризму. После этого его отпустили из сала суда.

Однако 13 февраля 2024 года суд ужесточил наказание для социолога и приговорил его к пяти годам колонии. Вместе с этим суд запретил ему осуществлять администрирование сайтов на протяжении двух лет.

"Мы не можем комментировать судебные решения", – заявил представитель Кремля.

До этого Кагарлицкого обязали выплатить штраф за отсутствие маркировки иноагента. Согласно постановлению инстанции, сумма составила 40 тысяч рублей.

