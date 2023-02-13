12:39Общество
Песков заявил об отсутствии данных о возможности второй волны мобилизации
Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии данных о второй волне мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.
"Нет, нет данных", – сказал пресс-секретарь президента РФ.
Ранее замруководителя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин объяснил, зачем американское посольство пугает граждан возможной мобилизацией в России.
По его словам, это действия со стороны США являются провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью.
Кроме того, Песков призывал граждан не верить сообщениям о продолжении мобилизации в России. Он подчеркнул, что первоисточником информации остаются официальные власти.
Песков призвал не верить сообщениям о продолжении мобилизации в России
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