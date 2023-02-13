Песков заявил об отсутствии данных о возможности второй волны мобилизации

Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил об отсутствии данных о второй волне мобилизации. Об этом сообщает ТАСС.

"Нет, нет данных", – сказал пресс-секретарь президента РФ.

Ранее замруководителя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин объяснил, зачем американское посольство пугает граждан возможной мобилизацией в России.

По его словам, это действия со стороны США являются провокацией, которая не имеет ничего общего с реальностью.

Кроме того, Песков призывал граждан не верить сообщениям о продолжении мобилизации в России. Он подчеркнул, что первоисточником информации остаются официальные власти.



Песков призвал не верить сообщениям о продолжении мобилизации в России

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