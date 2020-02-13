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Политика

17:34

Опубликована заключительная часть материалов альбома "Путин. 20 лет"

власть политика общество

Фото: 20.kremlin.ru

Последнюю серию архивных фотографий и видеоматериалов опубликовали на портале "Путин. 20 лет". В альбом вошли снимки и кадры за период с 2015 по 2019 год, сообщает сайт "Газета.ру".

Подборка составлена из материалов фотографов и операторов, сопровождающих главу государства. В последней части можно найти изображения президента с лидером США Дональдом Трампом, канцлером ФРГ Ангелой Меркель и другими политиками.

Альбом пополнялся постепенно, изначально здесь можно было найти фото и видео только с 2000 по 2004 год. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, подборка лишена "полноты истории", однако в ней есть уникальные кадры.

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