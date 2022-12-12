В Кремле заявили об отсутствии намерений быстро менять ядерную доктрину

Фото: kremlin.ru

Российские власти не планируют быстро менять ядерную доктрину, однако прописанные в ней установки соотносимы с положениями, которые действуют в Соединенных Штатах. Информацией об этом поделился официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь президента РФ подчеркнул, что у властей не проходят обсуждения о быстрых изменениях в этом вопросе.

"Речь идет о том, что постоянно идет мыслительный процесс, идет сопоставление доктринальных установок, на экспертном уровне это постоянно анализируется, в том числе с учетом того, как развивается общая ситуация", – цитирует Пескова ТАСС.

Ранее генсек ОДКБ Станислав Зась заявил, что применение российской стороной ядерного оружия в ходе СВО на Украине исключено. Он указал, что РФ не прибегнет к данным методам, даже несмотря на сложную геополитическую обстановку в мире.

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