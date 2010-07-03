Форма поиска по сайту

Часто ищут

Москва 24

Форма поиска по сайту

Часто ищут

Общество

14:57

Песков опроверг усиление цензуры на телевидении

власть общество культура

Фото: ТАСС/Михаил Метцель

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с предположением, что на российском телевидении стало больше цензуры. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее телеведущий и юморист Дмитрий Брекоткин заявил в интервью, что на российском ТВ стало больше цензуры. Артист считает, что сейчас стало невозможно шутить про президента.

Представитель Кремля, в свою очередь, отвечая на вопрос о возрастании роли цензуры в телепространстве и невозможности упоминать имя Путина, заявил, что оба предположения не соответствуют действительности.

Ранее министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что подконтрольное ему ведомство не располагает техническими возможностями и полномочиями для осуществления цензуры в стране. Чиновник определяет ее как "разрешение или запрет творческого действия до преподнесения публике".

Читайте также

© 2012 – 2019

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Следите за новостями:

Больше не показывать
Яндекс.Метрика