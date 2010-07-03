Песков опроверг усиление цензуры на телевидении

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не согласился с предположением, что на российском телевидении стало больше цензуры. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее телеведущий и юморист Дмитрий Брекоткин заявил в интервью, что на российском ТВ стало больше цензуры. Артист считает, что сейчас стало невозможно шутить про президента.

Представитель Кремля, в свою очередь, отвечая на вопрос о возрастании роли цензуры в телепространстве и невозможности упоминать имя Путина, заявил, что оба предположения не соответствуют действительности.

Ранее министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский заявил, что подконтрольное ему ведомство не располагает техническими возможностями и полномочиями для осуществления цензуры в стране. Чиновник определяет ее как "разрешение или запрет творческого действия до преподнесения публике".

