Путин призвал улучшить поддержку военно-исторических музеев

Фото: портал Москва 24/Юлия Иванко

Государственная поддержка военно-исторических музеев должна быть более качественной. Такое заявление во время 40-го заседания Российского организационного комитета "Победа" сделал Владимир Путин, передает Агентство "Москва".

В заседании, которое 12 декабря состоялось в Кремле, также принял участие Сергей Собянин.

Глава государства подчеркнул, что в музеях необходимо организовать пространство, способное вовлечь посетителей в события минувших лет. Речь идет, в том числе, и о создании трехмерных панорам.

Путин добавил, что основной площадкой празднования 75-летия Победы станет Музей Победы на Поклонной горе, который должен соответствовать этому высокому статусу.

В свою очередь, министр культуры РФ Владимир Мединский анонсировал начало работы по созданию в Москве фондохранилищ Музея Победы на Поклонной горе и других исторических музеев.

"Мы обсуждали эту проблему с правительством Москвы. Они подобрали хороший очень участок земельный под решение этой проблемы, готовят его к передаче в федеральную собственность", – подчеркнул глава ведомства.

Он также попросил президента дать поручение федеральному правительству и властям Москвы по решению организации фондохранилищ музеев.

Ранее Путин предложил провести тематические конкурсы в социальных сетях, которые позволят приобщить молодых людей к истории и вовлечь их в празднование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне.

