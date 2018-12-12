Обновленное главное здание Музея Победы откроет двери до мая 2020 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Капремонт главного здания Музея Победы на Поклонной горе завершат до мая 2020 года, сообщил глава Минкультуры РФ Владимир Мединский, сообщает Агентство "Москва".

Выступая на 40‑м заседании Российского организационного комитета (РОК) "Победа" министр отметил, что экспозицию музея сделают более современной, актуализируют для молодежи.

Владимир Путин, выступая на заседании, обратил внимание на отсутствие у музея фондохранилища. Президент призвал определиться с источниками финансирования и другими организационными аспектами решения этой проблемы.

Темой повестки 40-го заседания стала подготовка к празднованию 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. В состав РОК "Победа" входят представители правительства, Совета Федерации, депутаты Госдумы, члены общественных организаций.

Ранее Музей Победы на Поклонной горе занял второе место по итогам всероссийского народного онлайн-голосования "Мой любимый музей". Его опередил подмосковный музейно-выставочный комплекс "Новый Иерусалим".