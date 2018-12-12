Путин оценил работу государства по реализации норм Конституции

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Конституция РФ выдержала проверку временем и создала условия для стабильного развития страны. Такое заявление сделал Владимир Путин в приветственном слове к юбилейному изданию, посвященному 25-летию основного закона РФ, передает сайт "Комсомольской правды".

При этом президент подчеркнул, что в будущем государству еще нужно проделать большую работу по реализации всех ее норм и ценностей.

"Потенциал Конституции поистине неисчерпаем. Нам еще многое предстоит сделать", – подчеркнул глава государства.

В этом году 12 декабря отмечается 25-летие Конституции РФ. Праздник не является официальным выходным, однако с 2005 года причислен к памятным датам страны.

Ранее Сергей Собянин поздравил горожан с 25-летием Конституции. Мэр напомнил жителям Москвы о том, что Конституция РФ – это фундамент устойчивого развития страны и поздравил их с 25-й годовщиной принятия основного свода законов государства.

Глава города отметил, что принятая всенародным голосованием Конституция провозглашает Россию социальным государством и задает высокие правовые и социальные стандарты, которым столица старается соответствовать.

Он добавил, что власти города продолжат реализацию приоритетных программ, улучшающих жизнь миллионов людей. А основной закон государства создает базовые условия для достижения высоких целей в столице.