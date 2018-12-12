В ГД предложили запретить продажу петард несовершеннолетним и пьяным покупателям

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В Госдуме выступили за запрет на продажу петард несовершеннолетним и нетрезвым покупателям. Такое предложение высказал первый зампредседателя думского комитета по государственному строительству и законодательству Михаил Емельянов.

По мнению парламентария, продавать петарды можно только гражданам в возрасте 18 лет и старше, Емельянов также призвал ввести запрет на продажу пиротехники тем, кто находится в состоянии алкогольного опьянения. Такие меры позволят снизить риск происшествий и несчастных случаев в новогодние праздники, считает автор инициативы.

"Понятно, что эта тема обостряется под Новый год – все об этом задумываются. Но решать ее нужно в течение года", – цитирует депутата Агентство "Москва".

Согласно действующему законодательству, приобрести пиротехнические изделия могут граждане, достигшие 16 лет, если производители не установили иное возрастное ограничение. Ранее в Госдуму был направлен разработанный в Совфеде законопроект, который запрещает продажу фейерверков тем, кто младше 18 лет.