В Кремле посты Трампа в Twitter считают официальными заявлениями

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Записи президента США Дональда Трампа в Кремле считают официальными заявлениями и докладывают о них главе российского государства Владимиру Путину, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Он подчеркнул, что не считают себя вправе комментировать действия американского лидера. По мнению Пескова, это было бы неправильно. "Но в любом случае все, что выходит из его авторизованного Twitter, воспринимается в Москве как его официальное заявление, никак иначе, и, естественно, это докладывается президенту Путину наряду с другой информацией о постоянных заявлениях политиков и глав государств", – цитирует РИА Новости пресс-секретарь Путина.

Песков напомнил, что сам президент не ведет аккаунт в Twitter. Общаясь в Ярославле с молодежью, Путин заявил, что сам не хотел бы этого делать, как и доверять это кому-то другому.